HABER

Firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, 'kasten adam öldürme' ile 'ruhsatsız mermi bulundurma' suçlarından ömür boyu hapse çarptırılan firari hükümlü Aytaç Çekin (41), sahte kimlikle yakalandı.

Firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'kasten adam öldürme' ile 'ruhsatsız mermi bulundurma' suçlarından ömür boyu hapse çarptırılan firari hükümlü Aytaç Çekin (41), sahte kimlikle yakalandı.
Aytaç Çekin, iddiaya göre, 'kasten adam öldürme' ve 'ruhsatsız mermi bulundurma' suçlarından tutuklanıp, açık cezaevine konuldu. Cezaevinden izinli çıkan Çekin, dönmeyince firari durumuna düştü. Mahkeme heyeti, Çekin'i yargılandığı davadan ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise Çekin'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Çekin'i Yüreğir ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakaladı. Emniyete götürülen Aytaç Çekin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınızDünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınız
Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralıFabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı
Van'da 49 kilo eroin ele geçirildiVan'da 49 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.