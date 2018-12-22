HABER

Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 21:47 | Son Güncelleme

İzmir'de, sahte kimlikle yakalanan kişi hakkında "kasten adam öldürme" ve "dolandırıcılık" suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tahir E'nin (60), Üçyol semtine geleceğini öğrendi.

Şüphelinin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, Tahir E'yi gözaltına aldı. Firarinin üzerinde yapılan aramada, "Ramazan Temel" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Tahir E hakkında cinayet suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

PARTNERSibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!Sibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!
Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklamasıBahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'daTÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet gözaltı hapis cezası polis sahte kimlik zanlı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.