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Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Kayseri'de, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de firari hükümlü, saklandığı evinin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Osman Y'nin, Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'ndaki evinde olduğu bilgisi alan Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Evin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan ses gelmesi üzerine buraya bakan ekipler, Osman Y'yi saklandığı yerden çıkardı.

Gizlenirken hafif yaralanan Osman Y, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
havalandırma boşluğu Kayseri tuvalet

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