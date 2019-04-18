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Firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı çalışma başlattı.

Ekip, kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Metin U'yu yakaladı.

Zanlının "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

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