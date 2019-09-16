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Firari hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kütahya’da yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan A.D.’nin, Osmangazi Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.D.’yi kaçmaya çalışırken yakalayıp gözaltına altı.Firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kütahya’da yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan A.D.’nin, Osmangazi Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.D.’yi kaçmaya çalışırken yakalayıp gözaltına altı.
Firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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