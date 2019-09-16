Firari hükümlü yakalandı

Kütahya’da yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan A.D.’nin, Osmangazi Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.D.’yi kaçmaya çalışırken yakalayıp gözaltına altı.
Firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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