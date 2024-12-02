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  4. Firari hükümlü yakalanmamak için ne yapacağını bilemedi! Polisler bazanın içinde buldu

Firari hükümlü yakalanmamak için ne yapacağını bilemedi! Polisler bazanın içinde buldu

02.12.2024 18:25
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Kırıkkale'de 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalamak için polis ekipleri operasyon düzenledi. Şahsın saklandığı adrese giden polisler T.A.'yı yatağın bazasının içinde buldu.

Firari hükümlü yakalanmamak için ne yapacağını bilemedi! Polisler bazanın içinde buldu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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BAZANIN İÇİNDE BULUNDU

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çeşitli suçlardan hüküm giyen T.A.'nın saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, yatağın bazasının içinde saklanmış halde yakalandı.

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CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanması sonrası Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Kırıkkale
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