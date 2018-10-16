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Firari hükümlünün "ölüm oyunu" tutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

Adana'da hakkındaki 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı - Hükümlünün, yakalanmamak için arkadaşlarına sosyal medyada başı, kolu, göğsü sargı beziyle sarılı ve altında "Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhu şad olsun" yorumu bulunan fotoğraf paylaştırdığı belirlendi

Adana'da kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan ve hakkında sosyal medyada öldüğüne dair paylaşımlarda bulunulan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuksuz yargılanırken 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet B'nin teslim olmadığını belirledi.

Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Ahmet B'nin sosyal medyada öldüğüne dair paylaşımlar olduğunu tespit etti.

Polis, hükümlüye ait, sosyal medyada paylaşılan başı, kolu ve göğsü sargı beziyle sarılı fotoğrafın altında "Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhu şad olsun." yorumu bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin ölüm bilgisinin doğru olup olmadığını araştırdığı sırada oğluyla ilgili paylaşımları gören babası da Balıkesir’den Adana’ya geldi.

Yaklaşık 6 gündür haber alamadığı oğlunun öldüğünü düşünen baba geldiği kentte cenaze töreni veya taziye programı düzenlenmediğini öğrenince durumdan şüphelenip polise başvurdu.

Bunun üzerine Ahmet B'nin gidebileceği adreslere operasyon düzenleyen polis, hükümlüyü Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde yakaladı.

Yakalanmamak için böyle bir yönteme başvurduğu bildirilen Ahmet B'nin üzerinde sahte kimlik bulan polis, hükümlüyü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

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