Firari hükümlüye polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Y.Y, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum