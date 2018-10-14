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Firari hükümlüyü parmak izi ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Adana'da hakkındaki 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü polis tarafından yakalandı - Aranan kişinin kendisi olmadığını öne süren hükümlünün kimliği parmak izi incelemesiyle tespit edildi

Adana'da hakkındaki 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarıyla silahlı gasp olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklanıp daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet O. hakkındaki 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Karara rağmen Mehmet O'nun teslim olmaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını belirlediği hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve aranan hükümlünün kendisi olmadığını iddia eden kişi, parmak izi incelemesi için emniyete götürüldü.

Yapılan incelemede Mehmet O. olduğu tespit edilen hükümlü daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mehmet O. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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