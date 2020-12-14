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  4. Firari iki hükümlü cezaevine gönderildi

Firari iki hükümlü cezaevine gönderildi

14.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki suçların engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki suçların engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede düzenlenen operasyonda 2 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.A. ile 6 farklı suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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