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"Firari kurt" ormanlık alanlarda aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Antalya Hayvanat Bahçesi'nden kaçan kurdun yakalanması için ormanlık alanlardaki fotokapan sayısı artırıldı

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, aynı kafeste kaldığı kurtlarla kavga ettiği için 1 Nisan'da kafesi değiştirilmek istenirken kaçan yaban kurdunu yakalama çalışmaları sürüyor.

Hayvanat bahçesine yakın bölgede ve yaban hayatının yoğun olduğu Termessos Milli Parkı'nda arama çalışması yapıldı.

Bölgede 5 ekip ve sayısı artırılan foto kapanlarla kurdun yeri tespit edilmeye çalışılıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Kadir Tekdemir, kurdun kaçtığını haberlerden duyduklarını söyledi.

Kurtlardan korkmadığını anlatan Tekdemir, "İnsanlara alışık olduğu için zarar vereceğini düşünmüyorum. Buraya alıştığı, kafeste büyüdüğü için yine bu yakınlarda olduğunu düşünüyorum. Kaçtığına da bir taraftan sevindim. Özgürlüğüne kavuştu. Hapsetmemek lazım." dedi.

Hayvanat bahçesi esnaflarından Hasan Erdem, kurdun doğaya kaçtığını, insanlara zarar vereceğini düşünmediğini ifade etti.

Marmaris'ten Antalya'ya tatile gelen Enes Ünvanlı ise hayvanat bahçesini beğendiğini belirterek, "Buraya gelince kurdun kaçtığını öğrendim. Kaçtığını duyunca çok şaşırdık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Hayvanat Bahçesi fotokapan Kürt

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