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Firari şahıs ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Firari şahıs ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

Adıyaman’da, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Otomobilden atlayan şahıs ağaçlık alanda izini kaybettirdi.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Altınşehir Mahallesi Gazihandede yolu üzerinde polis ekipleri ile kaçan otomobil arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Köy yollarına girerek izini kaybettirmeye çalışan ve polis bölgesinden çıkarak jandarma bölgesine giren otomobilin peşini polis ekipleri bırakmadı. Dakikalarca süren kovalamacaya çok sayıda polis ekipleri ile jandarma ekipleri destek ekip olarak gönderildi. Bir araziye giren ve daha sonra yol bitiminde otomobilden atlayan ve hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., isimli şahıs gecenin karanlığında ağaçlık alana girerek izini kaybettirdi. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan şahsın izine rastlanılmadı. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Firari şahıs ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

Firari şahıs ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

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