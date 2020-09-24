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Firari şahıs, saklandığı evde uyuşturucu ve silahla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon sonucunda, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, saklandığı evde uyuşturucu madde ve silah ile birlikte yakalandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon sonucunda, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, saklandığı evde uyuşturucu madde ve silah ile birlikte yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan firari tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.’nin, Hendek Yarıca Mahallesi’nde babasından kalma evde saklandığı duyumu alınması üzerine harekete geçen Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yapmış oldukları operasyon sonucunda firari C.K.’yi saklandığı evde yakaladı. Aynı evde bulunan F.D. ve yabancı uyruklu N.N. isimli şahıslara da kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmaktan işlem başlatıldığı öğrenildi. Ekiplerin evde yaptıkları arama tarama sonucunda ise 1 kilo 150 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.K. tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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