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FİRARİ SAVCI ÖZ'ÜN KASASI OLDUĞU İDDİA EDİLEN AVUKATA TAHLİYE

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan avukat Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan avukat Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Tayfun Aktaş, "Adımın Zekeriya Öz ile anılmasını istemiyorum. 33 aydır tutukluyum. Tutukluluğumu gerektirecek bir durum kalmadı. Türkiye'de en çok vergi veren avukatım, bunu söylemekten çekiniyordum ama artık söylüyorum. Ben ve ailem tüm kurum ve kurumlarca araştırıldı. Hakkımızda bir şey bulunamadı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanık Aktaş'ın İstanbul'u terk etmemesi ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME
İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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