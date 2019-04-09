Firari savcı Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukata tahliye

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) YURT dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan avukat Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Tayfun Aktaş, "Adımın Zekeriya Öz ile anılmasını istemiyorum. 33 aydır tutukluyum. Tutukluluğumu gerektirecek bir durum kalmadı. Türkiye'de en çok vergi veren avukatım, bunu söylemekten çekiniyordum ama artık söylüyorum. Ben ve ailem tüm kurum ve kurumlarca araştırıldı. Hakkımızda bir şey bulunamadı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanık Aktaş'ın İstanbul'u terk etmemesi ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.