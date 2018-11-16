Firari savcı Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukatın tahliye talebi reddedildi

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-YURT dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu iddia edilen ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, öğleden önce tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu'nun ardından Adnan Uğur Kılıç, Hüseyin Avni Sipahi, Hasan Rahvalı ve Orhan Konak da tanık olarak dinlendi. Daha sonra sanık Tayfun Aktaş ve avukatlarının tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti kararında, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tanık beyanları, kuvvetli suç şüphesi, sanığın mensubu olduğu iddia edilen örgüte üye olmak suçundan hakkında soruşturma/kovuşturma bulunan bir kısım şahısların yurtdışına kaçmış olmaları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 5 Şubat'a ertelendi.

