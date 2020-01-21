Firari savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Firari Savcı Zekeriya Öz hakkında görevde olduğu dönemde tutuklu sanık Taner Büber’e yalan beyan vermesi karşılığında tahliye vadi verdiği gerekçesiyle yeni iddianame hazırlandı. Öz’ün iddianamede 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Firari Sanık Zekeriya Öz hakkında yeni iddianamede hazırlandı. İddianamede, 17 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Taner Büber müşteki, Zekeriya Öz ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

“Sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım”

İddianamede müşteki Taner Büber’in, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bir dosya kapsamında 2008 yılında tutuklu olarak İstanbul Beşiktaş Adliyesi’ne getirildiği anlatıldı. Firari savcı Öz’ün, Büber’i Jandarma aracılığı ile odasına getirdiği de iddianamede ifade edildi. Zekeriya Öz’ün burada Büber’e “Dosyanı biliyoruz. Tahliye olabilmen için uygun bir dosya. Sen bize yardımcı ol, biz de senin tahliyen için yardımcı olalım” diyerek, Ergenekon davası kapsamında yargılanan, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve Sami Hoştan aleyhinde beyanlarda bulunmasını istedi açıklandı.