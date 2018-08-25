FİRARİ SİLAH KAÇAKÇISI OPERASYONLA YAKALANDI

Haber Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)BOLU'da, silah kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Erkan B., polisin operasyonuyla yakalandı. Geçen Haziran ayında Düzce'de bulunan cezaevinden izinli olarak çıkan Erkan B. firar etti. Erkan B.'nin Bolu'ya geldiği tespit edildi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erkan B.'yi takibe alarak Sümer Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlendiği operasyonla yakaladı. Erkan B.'nin saklandığı evde ve aracında yapılan aramalarda metanfetamin, esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Erkan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

