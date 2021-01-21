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Firari suç makinesi Ankara’da yakalandı

21.01.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Firari suç makinesi Ankara’da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları baskında çeşitli suçlardan 31 kaydı olan firari zanlıyı çok sayıda uyuşturucu ve 2 adet silah ile birlikte yakaladı.Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda çok sayıda suçtan firari şüpheli olarak kaydı bulunan ve Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranması bulunan Emre G.’nin General Zeki Doğan Mahallesi 489.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları baskında çeşitli suçlardan 31 kaydı olan firari zanlıyı çok sayıda uyuşturucu ve 2 adet silah ile birlikte yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda çok sayıda suçtan firari şüpheli olarak kaydı bulunan ve Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranması bulunan Emre G.’nin General Zeki Doğan Mahallesi 489. Sokak’ta bir evde oturduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla eve baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2 adet silah ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hakkında yapılan araştırmada, 11 adet kasten yaralama, 2 adet yağma, 8 adet tehdit-hakaret, 1 adet yankesicilik, 1 adet resmi belgede sahtecilik, 1 adet parada sahtecilik, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 adet dolandırıcılık, 1 adet açıktan hırsızlık, 1 adet 6136 skm, 2 adet mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

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