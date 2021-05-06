Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer böyle görüntülendi

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor. Halen Arnavut polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu", otelde de Özer'e eşlik ediyor. Faruk Fatih Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırdı.

