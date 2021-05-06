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  4. Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer böyle görüntülendi

Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer böyle görüntülendi

06.05.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk’taki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı.

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor. Halen Arnavut polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu", otelde de Özer'e eşlik ediyor. Faruk Fatih Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırdı.

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Thodex Faruk Fatih Özer

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