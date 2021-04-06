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  4. Firari uyuşturucu sanığı ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı başaramadı

Firari uyuşturucu sanığı ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı başaramadı

06.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran Operasyonunun firari sanığı, jandarma ve sivil araçlara çarparak kaçmaya çalışırken kovalamacanın ardından yakalandı.

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Antalya’da Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran Operasyonunun firari sanığı, jandarma ve sivil araçlara çarparak kaçmaya çalışırken kovalamacanın ardından yakalandı. Firari Ö.K.’nın kullandığı araçta uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapanlara yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran Operasyonunun firari sanığı Ö.K. jandarma ekiplerince yakalandı. Ilıca Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö..K.’nin kullandığı araç jandarmanın ’dur’ ikazına uymayarak ekip aracına ve sivil araca çarparak kaçtı. Ö.K.’nın kullandığı araç Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat KOM timi ekipleri tarafından fiziki takip sonucu yakalandı.
Araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin, 15 gram kokain, 9 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9mm tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 775 TL ele geçirildi.
Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan ve hakkında trafik güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, uyuşturucu etkisinde araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlaması uymamaktan işlem yapılan Ö.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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