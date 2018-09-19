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Firari uyuşturucu tacirleri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 firari, yakalandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 firari, yakalandı.
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan T.Ç. ve B.B., Nevşehir'de yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ve B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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