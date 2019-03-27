Firariyi etkisiz hale getiren jandarmalar beraat etti

Diğer sanık askerler de mağaradan kaç kişinin ateş ettiğini bilmediklerini, kendilerini ve yaralanarak yere düşen silah arkadaşlarını korumak için hedef gözetmeden karşılık verdiklerini söyledi.

Korunma amacıyla karşılık verdiklerini ifade eden M.E, daha sonradan Abdullah Özer olduğunu anladıkları kişinin atış yapılırken hedeflerinde olmadığını dile getirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde silahla ateş açarak iki askeri yaralayan firarinin çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan aralarında yaralanan askerlerin de bulunduğu 8 jandarma personeli ilk celsede beraat etti.

- Kardeşi şikayetçi olmadı

Maktulün kardeşi Ahmet Özer ise uzun zamandır görüşmediği ağabeyinin psikolojik sorunlarının olduğunu, şiddete meyilli bir kişiliğe sahip olduğunu bildirdi.

Özer, "Uzun süredir aranan ve yaralama olaylarına karışmış bir kişi aranırken daha dikkatli olunsaydı belki de ağabeyim yaşıyor olacaktı. Şikayetçi değilim." dedi.

Duruşmanın savcısı Mustafa Şeran, esas hakkındaki mütalaasında, kanun hükümlerine uygun hareket eden sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tümünün beraatine hükmetti.

- İdari tahkikatta da ihmal ve kusur olmadığı belirtilmişti

Aksu ilçesinde 7 suçtan aranan Abdullah Özer'in (38), Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 27 Kasım 2018'de operasyon düzenlemiş, jandarmayı fark edince ormana kaçan Özer'in ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralanmış, saldırgan vurularak etkisiz hale getirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan idari tahkikat sonucunda, olayda görevli personelin ihmal ve kusurunun olmadığı yönünde rapor hazırlanmıştı.

Rapora rağmen, operasyonda yer alan bir binbaşı, bir astsubay ve 6 uzman çavuş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, askerlerin "meşru savunma ve zorunluluk hali" ile maktulü öldürmüş olabilecekleri ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmişti.

