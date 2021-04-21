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Fırat Aydınus'un sözleri yayına yansıdı

21.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ise maç oynanırken yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Öte yandan hakem Fırat Aydınus'un sözleri de yayına yansıdı.

Fırat Aydınus'un sözleri yayına yansıdı

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Beşiktaş konuk olduğu Sivasspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

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YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ise maç oynanırken yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Öte yandan hakem Fırat Aydınus'un sözleri de yayına yansıdı.

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Maç esnasında bir tweet atan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ise yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

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"BAŞKALARINI NASIL OLSA GÖSTER(E)MİYORSUNUZ!"

Kaynar, "Rosier'in pozisyonunu 15 kere göstermezseniz hatırım kalır! Bakın Sergen hoca kollarını açıyor onu da gösterin! Başkalarını nasıl olsa göster(e)miyorsunuz! Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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"BÖYLE OYNARSANIZ BEN DEVAM EDERİM"

Öte yandan maçın 77. dakikadasında Sivas 4 Eylül Stadı'nın ışıklarında problem yaşandı. Bunun üzerine hakem Fırat Aydınus oyunu durdurdu. Oyun bir süre durduktan sonra sorun giderilemeyince Aydınus, oyunculara "Eğer böyle oynarsanız ben devam ederim" dedi. Fırat Aydınus iki kalecinin de onayını aldıktan sonra maçı devam ettirme kararı aldı.

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