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Fırat Çakıroğlu unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ölüm yıldönümünde anma törenleri düzenlendi.MHP İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri, Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mezarı başında bir anma programı düzenlendi.

Fırat Çakıroğlu unutulmadı

Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ölüm yıldönümünde anma törenleri düzenlendi.
MHP İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri, Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mezarı başında bir anma programı düzenlendi. Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki anma törenine; AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan ile Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve partililer katıldı.
Çakıroğlu mezarın etrafının Türk bayrağı motifi verilmiş çiçeklerle donatılmasının ardından Çakıroğlu için dua edildi. Programda daha sonra Kur’an-ı Kerim de okundu.
Öte yandan, yurt genelinde de Çakıroğlu için anma törenleri düzenlendi.
Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015’te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, ’kasten adam öldürmek’ ve ’devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Fırat Çakıroğlu unutulmadı

Fırat Çakıroğlu unutulmadı

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