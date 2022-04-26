Fırat Canlı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Fırat Canlı kimdir? Sözleşmeli Er Fırat Canlı neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FIRAT CANLI KİMDİR?

Fıtrat Canlı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Fırat Canlı, teröristler gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu şehit düştü.

SÖZLEŞMELİ ER FIRAT CANLI NEDEN ŞEHİT OLDU?

Kuzay Irak'ta süren Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerce gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı şehit oldu.

FIRAT CANLI NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Fırat Canlı'nın 23 yaşında ve bekar olduğu bildirildi. Şehidin şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

