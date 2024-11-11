Fırat Çelik Nilperi Şahinkaya sorulunca kızdı! "Kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?"

Geçtiğimiz ay Emre Yusufi ile uzun yıllar süren birlikteliğini sonlandıran Nilperi Şahinkaya kademeli ayrılık yaşadığını açıklamıştı.

Tam da bu açıklamanın üzerine ise aşk iddiaları gündeme gelmişti. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Cemal' karakterine hayat veren Fırat Çelik'in bir süredir Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşadığı ve onun oturduğu semte taşındığı ileri sürülmüştü.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Çelik, Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, Nilperi Şahinkaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularına yönelik sorulardan rahatsız oldu.

Aşk iddialarına oldukça sert tepki gösteren Fırat Çelik; "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor? Kim kiminle sevişiyor? Bunu mu tartışacağız?" dedi.

"NİLPERİ, BENİM DOSTUM"

Oyuncu Fırat Çelik, "Evet Bebek'e taşındım, taşınamaz mıyım? Nilperi Şahinkaya benim dostumdur" sözleriyle, Şahinkaya ile aralarındaki dostane ilişkiyi vurguladı.

Fırat Çelik ardından "Filmde beraber oynadık, aynı sokakta oturuyoruz bu olamaz mı?" dedi.