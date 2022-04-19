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Fırat Çiftsüren kimdir? Kayıp üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren öldü mü? Kaç yaşındaydı?

19.04.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Çiftsüren ile ilgili 8 gün önce kayı ihbarında bulunulmuştu. Genç üniversite öğrencisi ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinden acı haber geldi. Peki Fırat Çiftsüren kimdir? Kayıp üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren öldü mü? Kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Fırat Çiftsüren kimdir? Kayıp üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren öldü mü? Kaç yaşındaydı?

Fırat Çiftsüren günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Üniversitede okuyan çocuklarından haber alamayan aile bundan 8 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu. Bugün gelen acı haber aileyi yıktı. Fırat Çiftsüren kimdir? Kayıp üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren öldü mü? Kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIRAT ÇİFTSÜREN KİMDİR?

Fırat Çiftsüren, 21 yaşında Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi.

Ailesi, 8 gün önce evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Fırat Çiftsüren için kayıp ihbarında bulunmuştu.

Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda saat 13.30 sıralarında bulundu.

KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ FIRAT ÇİFTSÜREN ÖLDÜ MÜ?

Ekipler cesedi botla ırmaktaki iskeleye çıkardı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında ceset bulunduğunu duyup dere kenarına gelen Hakan Kartal, kıyafet, kulaktaki küpe deliği ve boyundaki kolyeden cesedin 8 gündür kayıp olan ev arkadaş Fırat Çiftsüren'e ait olduğunu tespit etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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