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Fırat EDAŞ’tan “İşçilere mobbing” iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Malatya’da hizmet veren Fırat EDAŞ şirketinin Bingöl’deki personeline "mobbing" uyguladığı ileri sürüldü.

Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Malatya’da hizmet veren Fırat EDAŞ şirketinin Bingöl’deki personeline "mobbing" uyguladığı ileri sürüldü. Sorunun çözümü için devreye giren TES-İŞ Elazığ Şube Başkanı Erdeniz Erdim, yetkililerin olumsuz tavırları karşısında tepkisini dile getirdi.
TES-İŞ Elazığ Şube Başkanı Erdeniz Erdim, Bingöl’deki Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) işçilerine mobbing uygulanması nedeniyle çalışanlarla bir araya geldi. Çalışanların sorun ve taleplerini dinleyen Erdim, üst yetkililere durumu aktaracağını söylerken, kentteki sorumlulara da tepki gösterdi.
Açıklama yapan Erdim, “Bingöl’deki Fırat AKSA’daki arkadaşlarımızın sıkıntıları ve problemler için geldik. Özellikle burada işverenlerin, idarecilerin arkadaşlara mobbing uygulaması, haksızlık ve egolarını tatmin etmekten başka bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlarda bu son noktaya geldi. Arkadaşlarımızın problemlerini ve taleplerini dinledik. Gördüğüm kadarıyla bu problemleri burada çözemeyeceğime inandım. Dolayısıyla bu sıkıntı ve problemleri şirketin en üst düzeyine iletip çözeceğimi arkadaşlara ilettim ve söz verdim” dedi.

“İl müdürünü aradım, tatile gideceğini söyledi”
Şirketin Bingöl’deki İl müdürünü aradığını aktaran Erdim, “Buraya il müdürünü beklerdim. Kendisine telefon açtım, arkadaşlarımızın sıkıntıları var diye ilettim ama kendisi tatile gideceğini söyledi ve tatile gitti. Bunun ardından Elazığ’daki bölge müdür muavinini aradım, sıkıntıların olduğunu ilettim adam bana Ramazan’da sen bizden ne istiyorsun, Ramazan’da senin bizle ne gibi problem var diyerek tepkilerini koydu. Bu arkadaşlar köle değil, burada köle gibi çalıştırıyorlar. Bizim üyelerimiz, biz sonuna kadar bu arkadaşlarımızın yanında duracağız. Her türlü ihtiyaçlarını gidereceğiz, hiçbir arkadaşımızı ekmeğinden ettirmeyeceğiz. İş tehditleriyle bir yere varamazlar. Çalışanların kıymetini bilecekler, değerini bilecekler. Arkadaşlarımız burada huzur istiyor, güven istiyor, gelecek istiyor” şeklinde konuştu.

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