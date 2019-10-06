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Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 09:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat doğusuna düzenlenmesi beklenen operasyona ilişkin kullandığı 'Barış Pınarları' ifadesi sosyal medyada gündem oldu. 'Barış Pınarı' sosyal medyada operasyonun adı olarak yorumlandı.

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ PINARLARININ ÖNÜNÜ AÇMA VAKTİ"

Erdoğan, operasyona ilişkin, 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz' dedi.

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SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki 'Barış pınarları' ifadesi, sosyal medyada da gündem oldu. #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
barış pınarı Recep Tayyip Erdoğan fıratın doğusu

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