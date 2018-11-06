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Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali verdiği Fırat’ın doğusundaki Tel-Abyad’a bağlı Bendirhan Köyü'ndeki PKK/PYD mevzileri drone ile görüntülendi. Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları belirtildi.

TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde görüntülerde Bendirhan köyü ve çevresinde teröristlerin mevzileri yer alıyor. Görüntülerde ayrıca teröristlerin mevzilerini genişletmek için çalıştığı görülüyor.

Köyün çevresindeki hakim tepelerinde yer alan terörist mevzilerinde tünel girişleri de açıkça gözüküyor.

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ATEŞ AÇTILAR

Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları belirtildi.

Görüntülenen terörist mevzilerinden Türkiye tarafına açılan taciz ateşlerine Türk Silahlı Kuvvetleri obüs atışları yaparak misliyle karşılık veriyor.

Suriye sınırında bulunan Bendirhan Köyü Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklikta ve sınırın sıfır noktasinda bulunuyor. Karşi tarafinda Akcakale'ye bağlı Güvençli Köyü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
terörist fıratın doğusu Tel Abyad PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DAHA SİZ DURUN MEZAR OLACAK ORASI SİZLERE ABD KÖPEKLERİ
Yakinda başlarına yıkacağız o mevzileri ınsAllah
onları o deliklere gömmek bize farz oldu. abd köpekleri ölümünüz yakındır.
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