YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandıEdirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandıAdana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.