Fırat Kalkanı Bölgesinde Askeri Araca Saldırı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Suriye’de görev yapan “Kirpi” adı verilen zırhlı personel taşıyıcıya saldırı düzenlendiği ve iki askerin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurdu.

Twitter’daki açıklamada “Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir” denildi, saldırı ya da saldırganlar hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

