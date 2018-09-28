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Fırat Kalkanı Bölgesi'nde sosyal hizmetler binası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Türkiye'nin desteğiyle yaptırılan sosyal hizmetler binası ve spor kompleksi hizmete girdi

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde Türkiye'nin desteğiyle yaptırılan tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Spor kompleksi ve sosyal hizmetler müdürlüğü açılışlarına Bab yerel meclisi üyeleri, Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve beraberindeki danışman heyeti katıldı.

Bab ilçe merkezinde Suriyeli vatandaşlarla cuma namazını kılan danışman heyeti, yeni faaliyete giren adliye binasına da ziyarette bulundu.

Sosyal hizmetler binasında yerel meclis yetkililerinden brifing alan heyet, açılan hizmet binasında incelemeler yaptı.

Danışman heyet, sosyal hizmetler binası açılışının ardından Gaziantep Valiliği desteğiyle yerel meclis tarafından hazırlanan spor kompleksinin de açılışını gerçekleştirdi.

Bab spor kulübünün çocuk ve genç takımlarının da hazır bulunduğu spor kompleksi açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz Destanı şiiriyle açıldı.

İstiklal marşı ve Özgür Suriye Ordusu marşlarının çalındığı açılış programında 4 metre genişliklerinde Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu bayrağı göndere çekildi.

Heyet, Bab’da onarımı tamamlanan yollarda da incelemelerde bulundu.

Danışman heyeti, dün de Bab ilçe merkezine bağlı Kabbasin beldesinde yerel meclisi, polis merkezi, nüfus müdürlüğü ve esnaf ziyareti gerçekleştirmişti.

Gaziantep Valiliği, Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bizaa beldelerinde eğitim, sağlık, güvenlik alanlarında destek sağlıyor.

Bab ilçe merkezi 23 Mart 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’tan arındırılmıştı.

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