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'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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