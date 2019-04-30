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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde, bugün bir askerin şehit olduğu, 3 askerin de hafif yaralandığını açıkladı.Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde, bugün bir askerin şehit olduğu, 3 askerin de hafif yaralandığını açıkladı.
Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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