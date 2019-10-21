HABER

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un, hastanede şehit olduğunu açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. 

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un, hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıTavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybettiRaylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.