HABER

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Bölgede 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verildi

MERSİN (AA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'teki törenin ardından şehit Yaşar Yıldırım'ın (23) cenazesi, helikopterle Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaledibi Mahallesi'ndeki teyzesinin evinde aileden helallik alınmasının ardından, törenin düzenleneceği Merkez Büyük Cami'ye götürüldü.

Şehidin ağabeyi Süleyman Yıldırım, başına kardeşinin asker kepini takıp, sırtına Türk bayrağı bağlayarak camideki törene katıldı. Bazı aile yakınları da Yıldırım'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ak Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Ali, ağabeyi Süleyman, kardeşi Murat Yıldırım ve aile yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, şehidin üç çocuklu ailenin en küçüğü ve bekar olduğu, annesi Fatma Yıldırım'ın da yaklaşık 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlarYeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar
Mersin'de AK Parti'lilerden 27 Mayıs tepkisiMersin'de AK Parti'lilerden 27 Mayıs tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Bir ilçe karıştı, sesi duyan geldi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.