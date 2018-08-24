Fırat Kalkanı Harekatı’nın 2. Yıl Dönümü

KİLİS (AA) - Mercidabık Zaferi'nin 502. ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 2. yıl dönümü, Kilis'in Yavuzlu beldesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Yavuz Sultan Selim büstüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle devam eden programda, Kilis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ekibi ve öğrenciler tarafından tekvando ve eskrim gösterileri sunuldu.

Vali Mehmet Tekinarslan, törende yaptığı konuşmada, Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mercidabık Seferi'nin, Osmanlı Devleti'nin doğu ve güney sınırlarını emniyete almak, tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek ve Müslüman halkların birliğini temin etmek amacıyla çıkılmış kutlu bir sefer olduğunu dile getiren Tekinarslan, şöyle konuştu:

"Biz Mercidabık Zaferini kazanırken de hava sıcaktı, Fırat Kalkanı'nda tankın içerisinde hava sıcaklığı 60 dereceyi ulaştığında da hava sıcaktı. Ama içimizdeki vatan sevgisi, var olma duygusu, istiklal arzusu, hepsinden daha büyük ateşti. Hiçbir sıcak, hiçbir zorluk bizi yenmedi. Çok şükür bu mübarek günleri bizi kavuşturdu. Bütün şehit ailelerini tebrik ediyorum. Malazgirt'den Mercidabık'a, Büyük Taarruzdan, Kıbrıs Barış Harekatına, Fırat Kalkanı Harekatından, Zeytin Dalı Harekatına, ülkemizin her noktasında terörle mücadelede şehit olan gözünü budaktan esirgemeden hayatlarını feda eden terör şehitlerine topyekün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Törende, ayrıca AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Belediye Başkanı Hasan Kara da birer konuşma yaptı.

Program Hacı Cümbüş Cami önünden Cumhuriyet Meydanına yürüyüş ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program mehteran takımının gösterisi ve Esat Kabaklı’nın konseri ile son buldu.

