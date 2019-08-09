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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde Kurban Bayramı hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab, Cerabus, Afrin ile Azez ilçelerinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor - İç savaş şartları nedeniyle kurbanlık fiyatları her yıl daha da artarken, nadiren et yiyebilen ailelerin umudu bu sene de yardım kuruluşlarında

ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kurbanlık fiyatları her geçen sene daha da artarken, aileler et yiyebilmek için yardım kuruluşlarının dağıtımlarını bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Bab, Cerabus, Afrin ile Azez ilçesinde kurban bayramı için hazırlıklar sürüyor.

Halep iline bağlı söz konusu ilçelerde, yerel meclislerce belirlenen kurban pazarlarında her geçen sene hareketlilik nispeten azalıyor.

AA muhabirine konuşan kurbanlık alıcısı Ramazan Halef, "Koyun, koç yaklaşık iki yüz bin Suriye Lirası (2 bin Türk Lirası) tutuyor." dedi.

Halef, "Kurbanın kilogram fiyatı iki bin Suriye Lirası (20 TL). Geçen sene bin iki yüz Suriye Lirasıydı (12 TL). Bu sene kasaplardan kiloyla et bile alamıyorsun. El yakıyor. 4 bin 500 Suriye Lirası (45 tl)." diye konuştu.

Yedi çocuk babası Halef, "Yaklaşık 8 aydır evimize et girmedi." ifadesini kullandı.

Halef, bu yıl da ailelerin et yiyebilmek için yardım kuruluşlarının dağıtımlarını beklediğini anlattı.

- Besicilik her sene daha da azalıyor

Bab ilçesindeki pazarda kurbanlık satan besici Mahmut Ahmet de "Tüm İslam aleminin Kurbanı Bayramını şimdiden kutlarım. Bu sene kurbanlarımız çok güzel ama fiyatlar yüksek olduğu için satışlar çok az.” diye konuştu.

Fiyatların geçen seneye göre 800 Suriye Lirası (7,5 Türk Lirası) arttığını belirten Ahmet, "Bir kişinin yevmiyesi iki bin Suriye Lirası (19 Türk Lirası). Etin kilogram fiyatı yaklaşık 5 bin Suriye Lirası (48 Türk lirası). İnsanların evine et nasıl girecek?" değerlendirmesini yaptı.

Ahmet, 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle her geçen sene besiciliğin azaldığını, bu nedenle kurbanlık fiyatlarının her yıl, bir önceki seneye göre pahalandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Suriye

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