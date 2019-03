"Fırat Kalkanıyla oraya huzur getirdik"

"Yok okula almayız, yok devlet memuru yapmayız. Ne oldu? Başı açığı da kapalısı da bugün milletvekili oldu mu? Oh, oh. Ne oldu Türkiye mi battı, ülkem mi bölündü, tam tersi Cumhuriyetimiz güçlendi, ülkemiz, milletimiz güçlendi. Bizi kökümüzden koparmaya, ananelerimizden, töremizden koparmaya çalıştılar. Ben dedemin dizinde ilkokula gitmeden Kur'an-ı sökmüştüm. Sizin evladınız size gelip nasıl Fatiha okuyacak mezarınız başında. Biz Batı'ya benzemeyiz. Annelerini, babalarını huzurevine gönderen bir millet değiliz, biz mezarlarına sahip çıkan bir milletiz."

Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısına da değinen Süleyman Soylu, "Bugün bir sapık 49 Müslümanı öldürdü. Sadece o sapığın mıdır suç? Peki Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığının, Batı'daki İslam düşmanlığının suçu yok mu? Müslümanları sürekli terörist olarak gösterip, sürekli bu kini besleyen bu kötü, alçak anlayışın suçu yok mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, ülkeye kumpas kuranlara karşı birlikteliği haykırdıklarını söyledi.

- "Ne PKK, ne herhangi bir terör örgütü burnunu çıkartamıyor"

Ülkenin her santimetrekaresinde bugün huzur, güvenin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Hatırlarsanız bu ülkede PKK, belediyeleri istediği gibi çekip çevirmeye başlamıştı. Ülkemi terörle imtihan ediyorlardı. Bu ülkede istikrar olmasın, huzur olmasın diye ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlardı. Allah'a şükürler olsun benim ülkemin her tarafında bugün her santimetrekaresinde huzur var, güven, sükun var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat bir anne bir evladını alıp gecenin herhangi bir saatinde komşusuna gezmeye gidebilme imkanına sahip. Dün orada milletime, yaşayanlara baskı kurmaya çalışanlara karşı bugün evlatlarımız öyle bir güvenlik alanı oluşturdular ki. Doğu'da ve Güneydoğu'da ülkemin hiçbir tarafında ne PKK, ne herhangi bir terör örgütü burnunu çıkartamıyor, burnunu." şeklinde konuştu.