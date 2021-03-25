HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fırat Kaya, Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uygulaması sonrası gözaltına alındı

Fırat Kaya, Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uygulaması sonrası gözaltına alındı

25.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fırat Kaya gözaltına alındı. Kaya'nın sorgusu sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Fırat Kaya ve ona yardım edenler hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fırat Kaya, Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uygulaması sonrası gözaltına alındı

Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fırat Kaya gözaltına alındı. Kaya'nın sorgusu sürüyor.

Aydın'da yaşayan "Fırat Delikanlı" lakaplı Fırat Kaya Pazartesi günü, kullanıcı adı "Delikanlı" olan Instagram hesabından, elindeki bıçağı Engin D.'nin boğazına dayadığı görüntüleri paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle Twitter'da trend topic olmuştu.

Yüzde 50 engelli Engin E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Engin E., engelli kartı satmak için gittiği Kocaeli'nde Fırat Kaya ve 4 arkadaşı tarafından zorla bir otomobile bindirildiğini, bir eve götürülerek darp edildiğini söyledi. Engin E., "Bayılana kadar dövüldüm. Saçımdan tutup, yukarı kaldırdılar. Aldığım darbeler nedeniyle her yerim morluk içinde. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bilmiyorum" dedi.

Kavgaya karışınca yakalandı

Öte yandan Fırat Kaya'nın poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi.

Kaya'nın kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nde bir kavga ihbarı sonrası polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü. Burada yapılan kimlik kontrolünde ise şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında yakalama kararı çıkartılan Fırat Kaya olduğu belirlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Fırat Kaya ve ona yardım edenler hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandıİstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

Son Dakika: THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte açılış tarihi

Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte açılış tarihi

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapana ceza geliyor

İmamoğlu duyurdu! Kirazlı-Halkalı metrosunun yapımı yeniden başlıyor

'İstanbul’a hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.