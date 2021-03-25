Fırat Kaya, Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uygulaması sonrası gözaltına alındı

Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fırat Kaya gözaltına alındı. Kaya'nın sorgusu sürüyor.

Aydın'da yaşayan "Fırat Delikanlı" lakaplı Fırat Kaya Pazartesi günü, kullanıcı adı "Delikanlı" olan Instagram hesabından, elindeki bıçağı Engin D.'nin boğazına dayadığı görüntüleri paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle Twitter'da trend topic olmuştu.

Yüzde 50 engelli Engin E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Engin E., engelli kartı satmak için gittiği Kocaeli'nde Fırat Kaya ve 4 arkadaşı tarafından zorla bir otomobile bindirildiğini, bir eve götürülerek darp edildiğini söyledi. Engin E., "Bayılana kadar dövüldüm. Saçımdan tutup, yukarı kaldırdılar. Aldığım darbeler nedeniyle her yerim morluk içinde. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bilmiyorum" dedi.

Kavgaya karışınca yakalandı

Öte yandan Fırat Kaya'nın poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi.