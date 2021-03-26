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Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

26.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Engin E.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fırat K.’nin yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı
Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K.’nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

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