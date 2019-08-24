HABER

Fırat nehri kıyısında ceset parçaları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 20:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehrinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını fark etti.

Fırat nehri kıyısında ceset parçaları bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.
Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehrinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını fark etti. Balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları ve kemikleri topladı.
Ceset, kimliği ve cinsiyeti belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Aracın camını kırıp cüzdanları çaldıAracın camını kırıp cüzdanları çaldı
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralıBurdur'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.