Fırat Nehri'nde boğulan kardeşler yan yana toprağa verildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, dün girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan Kadir Özpolat (35) ile kardeşi Seyit Özpolat'ın (25) cenazeleri yan yana toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde Kadir Özpolat serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kadir Özpolat'ı gören kardeşi Seyit Özpolat da suya atladı. İki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçlar, yaptıkları aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılıp Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan kardeşlerin cenazesi, ailesine teslim edildi. Kardeşler, Asri Mezarlık'ta öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi. Kardeşlerden Seyit Özpolat’ın nişanlı olduğu ve iki ay sonra evleneceği, Kadir Özpolat'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
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