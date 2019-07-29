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Fırat Nehri'nde kayboldu, bir haftadır aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sıcaktan bunalıp serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan Edip Kılıç’ı (42) arama çalışmaları bir haftadır sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sıcaktan bunalıp serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan Edip Kılıç’ı (42) arama çalışmaları bir haftadır sürüyor. Yakınları da ekiplerin çalışmalarını nehir kıyısında takip ediyor. Serinlemek için 22 Temmuz günü Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç, suda kayboldu. Kaybolmasının ardından ihbarla bölgeye gelen ekipler, Kılıç'ı arama çalışması başlattı ancak bir haftadır süren çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı. 5 çocuk babası Edip Kılıç'ın yakınları da nehir kıyısında bir haftadır ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Yakınları, umutlarını kestikleri Kılıç'ın cenazesinin bulunmasını istediklerini ifade etti.

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