Fırat Nehri'ne atlayarak polisten kaçmıştı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne atlayarak polisten kaçan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle rutin asayiş uygulaması yapan polis ekibinden, Fırat Nehri'ne atlayarak kaçan hükümlü V.C'yi yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, hükümlünün, Mezra Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, V.C'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

V.C'nin hırsızlık ve yağma suçlarından 6 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Birecik ilçesinde, 27 Mayıs'ta, Fırat Nehri kenarındaki parkta oturduğu sırada rutin asayiş uygulaması yapan polis ekibinin yanına geldiğini gören V.C, Fırat Nehri'ne atlamış, polis ekiplerinin teknesine tutunarak kıyıya yaklaşmış ve daha sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

