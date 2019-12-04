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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonet sürücüsünün arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 2 gün önce, Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'u (41) bulmak için yapılan çalışmalar bugün de devam etti.  Kaza, pazartesi günü, Keban ilçesindeki Nimri Dağı eteğinde meydana geldi.

Erkan BAY/KEBAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 2 gün önce, Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'u (41) bulmak için yapılan çalışmalar bugün de devam etti.

Kaza, pazartesi günü, Keban ilçesindeki Nimri Dağı eteğinde meydana geldi. Keban'da kasaplık yapan evli 1 çocuk babası Bedrettin Oruç yönetimindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Fırat Nehri'ne devrildi. Kazada, Oruç, akıntıya kapılarak, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Oruç'u bulmak için çalışma başlattı. Kamyonet vinçle nehirden çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Fırat Nehri'nde, Oruç'un kayboluşunun 3'üncü gününde arama çalışmalarına devam ediyor.

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