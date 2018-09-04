GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Seyit Özpolat (35), kardeşi Abdülkadir Özpolat (21) ile piknik yapmak için gittikleri Altınbaş mevkiinde serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

Özpolat kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu bulunan Özpolat kardeşlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Cesetler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Seyit Özpolat'ın evli ve 3 çocuk sahibi olduğu, Abdülkadir Özpolat'ın ise nişanlı olduğu öğrenildi.

