HABER

Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’ne seyyar köprü kuruluyor.

Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’ne seyyar köprü kuruluyor. Fırat’ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.
Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’ndan geçen tırlarla yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Mümbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış’tan ve Sınır Kapısı’ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Köprü malzemelerinin Ankara’dan geldiği öğrenilirken, Fırat’a kurulacak köprünün ise Suriye’nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu’na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.

Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

PARTNERÜnlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!Ünlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!
(Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek(Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek
 Avcılar'da yıkılan minarede 14 yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı Avcılar'da yıkılan minarede 14 yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.